Псевдодрузья: мошенники обманули жителей Тульской области через взломанные соцсети Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки интернет-мошенники взломали сразу три страницы в социальных сетях. Так, злоумышленники начинали писать якобы своим друзьям о том, что им нужны деньги в долг. При этом, жертвы даже не подозревали, что общаются с аферистами, а не своими знакомыми. Поэтому, поверив сообщениям, соглашались перевести им необходимую сумму, не убедившись, что это именно они. Так мошенники «надули» 21-летнего туляка, который отдал им 413 000 рублей, 21-летнюю туляку на 4000 рублей, а также 51-летнюю жительницу Ефремова на 64 тысячи рублей.

Сотрудники полиции еще раз напоминают жителям региона о том, что необходимо быть наиболее бдительными при общении с незнакомцами по телефону, а также с друзьями и знакомыми в социальных сетях, которые сразу просят финансовой помощи.