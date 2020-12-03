В Туле «Катюша» вернулась на свое место Фото: Алексей ФОКИН

В Туле «Катюша» вернулась на свое место. Макет легендарной боевой машины ночью 2 декабря установили на постаменте возле ТЦ «РИО» в Пролетарском округе.

Несколько лет назад легендарная машина была отправлена на реставрацию Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что в Туле легендарную реактивную систему залпового огня БМ-13 «Катюша» установили в 1980 году к 35-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда к месту своей стоянки машина проехала своим ходом.

Реактивную систему залпового огня БМ-13 установили в 1980 году к 35-летию Победы Фото: Алексей ФОКИН

В 2017 году в преддверии Дня Победы «Катюшу» отправили на реставрацию, однако после праздника установка не вернулась на свое место из-за опасения вандализма. Сейчас же к годовщине обороны Тулы в 1941 году на постаменте появился макет.