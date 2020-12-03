Сотрудники СОБР и ОМОН были в командировке
Фото: материалы пресс-служб
Бойцы спецподразделений Росгвардии, находясь в Северном Кавказе, следили там за порядком и безопасностью, а также оказывали силовую поддержку взаимодействующим правоохранительным структурам.
Тульские росгвардейцы вернулись из Северного Кавказа
Фото: материалы пресс-служб
Отметим, что сотрудниками спецподразделений Росгвардии по региону выполнено около 60 служебно-боевых задач, при них задержано 6 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.
Тульские росгвардейцы вернулись из Северного Кавказа
Фото: материалы пресс-служб