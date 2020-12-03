В центре Тулы на три месяца ограничат парковку транспорта Фото: Алексей ФОКИН

В центре Тулы на три месяца городские власти запретят парковку транспорта.

Как сообщает администрация города, во время монтажа и работы Губернского катка в Туле запрещается остановка и стоянка всех видов транспорта на парковках возле площади Ленина от улиц Советской до Менделеевской, а также по нечетной стороне улицы Менделеевская — места, прилегающие к площади Ленина.

Ограничения будут действовать с 3 декабря 2020 года по 15 марта 2021 года.