3 декабря туляков ожидает морозная и снежная погода Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 3 декабря, в Туле ожидается прохладная и снежная погода. Днем столбик термометра обещает показать -6 градусов, вечером же синоптики обещают точно такой же температурный показатель. На протяжении всего дня в областной столице будет падать небольшой снег.

Ветер будет дуть умеренный юго-восточный со скоростью 3,6 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы — 756 мм.рт.ст.

Завтра, 4 декабря, туляков ожидает пасмурная и немного снежная погода. Температура воздуха опустится до -5 градусов.