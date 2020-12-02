Тульский суд вынес приговор группе наркоторговцев Фото: Алексей ФОКИН

Тульский суд вынес приговор группе наркоторговцев. Соучастники действовали в оружейной столице два года.

Как было установлено в ходе судебного следствия, с весны 2017 года по март 2019 года участники организованной группы спрятали в потайных местах в городе Туле 200 закладок с наркотиками и психотропными веществами, которые потом собирались продать через интернет. Помешал им в этом УКОН УМВД России по Тульской области.

Кроме закладок сотрудники полиции обнаружили у троих подельников более 3,4 килограмм наркотиков. Их участники преступной группировки хранили у себя дома.

Суд приговорил всех членов организованной группы к исправительной колонии строгого режима сроком от 8 до 20 лет. Кроме этого, пятеро соучастников заплатят штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.