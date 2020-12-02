Где в Туле отключат электричество 3 декабря Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 3 декабря, в ряде домов Тулы отключат электричество в связи с проведением различных работ в подстанциях, по обрезке деревьев и перетяжке проводов.

Так, с 9:00 и до 16:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

1-й Яблочковый пр-зд, 2-23;

2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.);

3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.);

Красноармейский пр-т, 9, 11;

пер. Болотникова, 1-а-г, 1-4, 18;

пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.);

пер. Водный, 1-19, 23-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.);

пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.);

ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), , 1-а, 4-а, 4-г, 4-д, 6-а26, 28, 32, 34, 36, 38;

ул. 2-я Хомутовка, 2;

ул. Болотникова, 16, 18, 20, 11, 11-а, 13, 13-а, 15;

ул. Глушанская, 2-10 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-13 (нечётн.);

ул. Дзержинского, 20-28 (чётн.), 29, 35, 32, 34, 36, 38;

ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.);

ул. Кауля, 10, 14, 16, 18;

ул. Лейтейзена, 3, 3-а, 5;

ул. Р. Люксембург, 8-б, 9;

ул. С. Ковалевской,16-24 (чётн.), 17;

ул. Скуратовская, 89-в;

ул. Томпа, 1;

ул. Яблочкова, 74, 76.

п. Михалково:

ул. Сафонова, 10-60, 26-а, 29, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а;

ул. Ярославского, 2-а, 4-28 (чётн.), 15-29 (нечётн.).

Мясново:

Ханинский пр-зд (Центрэлектросетьстрой).

п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18.

Скуратово:

ул. Киреевская, 9-29;

ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20.

СНТ "Волна",

СНТ "Лотос";

СНТ-3 "УВД".