Музыкальные фестивали, after-party и новогодний автобус: как в Туле отпразднуют Новый год Фото: Алексей ФОКИН

Тула готовится к празднованию Нового года, несмотря на пандемию. Город уже украсили более 250 ярких тематических конструкций, в том числе и на площади Ленина.

Кроме этого, туляков ждут разнообразные события:

20 декабря в оружейной столице откроются елочные базары.

С 25 декабря по 7 января на улице Металлистов уже традиционно пройдет фестиваль-конкурс креативных елок.

28 декабря на главной площади города откроется Губернский каток.

31 декабря по городу проедет новогодний автобус «ДедМоробус».

С 1 по 7 января для молодежи в онлайн-формате состоится Фестиваль «Дикая Мята Z»: его будут транслировать на интернет-площадках и мультимедийных экранах.

4 января с 15:00 до 19:00 на Казанской набережной города пройдет Большое аfter-party Нового года «Держи быка за рога»: зимние забавы, короткие концертные программы, новогодние фотозоны.

А с 5 по 7 января с 12:00 до 19:00 жителей и гостей города ждет шоу «Северная сказка».