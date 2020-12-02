В центре Тулы установили объемную фигуру быка из металла

В Туле обновили украшение на площади Ленина. Теперь в центре оружейной столицы появились новая входная арка и объемная фигура «Белый металлический бык», символизирующий наступающий 2021 год.

Напомним также, что в этом году, несмотря на коронавирусную пандемию, Губернский каток все же будет работать на центральной площади Тулы. Уже сегодня, 2 декабря, начались работы по его установке. Также в городе возвели уже более 250 новогодних конструкций.

Туляков и гостей города по-прежнему ждет праздничная ярмарка. В целях безопасности между торговыми домиками увеличат расстояния.