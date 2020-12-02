53 работника одной из тульских фирм дождались майскую зарплату Фото: Алексей ФОКИН

Более 4,4 миллионов рублей задолжало руководство ООО «Реал-ДМ» в Киреевском районе Тульской области своим работникам. Зарплата им не выплачивалась с мая месяца.

Погасить долги удалось только после того, как 53 человека обратились в прокуратуру. Та провела проверку — факты, изложенные в 107 заявлениях, подтвердились.

По постановлению межрайонного прокурора генеральный директор организации привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Также против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев).

На данный момент задолженность по заработной плате полностью погашена.