Все об истории Тульского края отныне можно будет узнать из нового онлайн-проекта Фото: соцсети

Исторический портал включает материалы в различных цифровых форматах — от текстовых до аудио-визуальных. Именно здесь теперь можно найти электронные версии уникальных изданий. Например, Тульской историко-культурной энциклопедии – фундаментального справочно-энциклопедического издания, вышедшего в свет в 2018 году к 500-летию Тульского кремля. Также там доступен «Тульский краеведческий альманах» - единственное в регионе периодическое издание по истории нашего края. С 2003 года он выпускается ежегодно. Электронная библиотека портала обеспечивает доступ к цифровым копиям трудов исследователей Тульской области – историков, археологов, фольклористов, диалектологов с XIX века до современности.

Также среди уникальных ресурсов портала – календарь знаменательных и памятных дат Тульской области, биобиблиографический справочник исследователей Тульского края и база данных историко-краеведческих конференций и чтений.

В аудиоподкастах есть записи бесед с историками, краеведами о различных направлениях изучения истории края, об уникальных находках археологических раскопок, об экспонатах музейных фондов, книжных памятниках и документальных источниках в фондах библиотек и архивов региона, беседы с жителями исторических поселений региона.