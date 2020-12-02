СДК Мишенское "Сельский культурно-образовательный центр им.В.А.Жуковского".

Сельский дом культуры из Тульской области стал победителем всероссийского конкурса. Награждение прошло 1 декабря в Москве.

В конкурсе «Дом культуры. Новый формат» участвовали 172 организации из 77 регионов страны. Они представили свои проекты по трем номинациям. В номинации «Проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа (поселенческий уровень)» победителем стал проект «Сельский Дом культуры как культурно-образовательный центр», реализованный в культурно-образовательном центре имени В.А. Жуковского в селе Мишенское.

Дом культуры в этом селе был восстановлен буквально из руин на месте усадьбы Буниных, где родился и провел детские и юношеские годы русский писатель и поэт Василий Андреевич Жуковский. Сегодня это единственное в России мемориальное место, связанное с его именем.

На базе воссозданного ДК сейчас ежегодно проводится более 100 мероприятий. Это фестивали, концерты, литературные и музыкальные гостиные, конференции, театральные постановки, кинопоказы. Также при клубе действуют фольклорный ансамбль и любительский театр, работает библиотека. Есть и выставочная зона — в ней проходят выставки художников, мастеров белевской глиняной игрушки. Создана экспозиционная комната с предметами, связанными с жизнью и творчеством Жуковского. Учреждение работает как клуб выходного дня, куда можно приехать и отдохнуть всей семьей.