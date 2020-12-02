Вышивка по дереву и Вифлеемская звезда: какие новогодние мастер-классы ждут туляков Фото: материалы пресс-служб

Музей «Тульские древности» приглашает туляков и гостей города на новогодние мастер-классы. Они состоятся в декабре и в первые недели января и будут посвящены созданию елочных украшений.

Новая программа научит нескольким видам творчества и работе с разными материалами. В ходе встреч всех желающих ждет декупаж, шитье с росписью, сухое валяние, вышивка по дереву, игрушки из ваты и фоамирана.

Новая программа научит нескольким видам творчества и работе с разными материалами Фото: материалы пресс-служб

Публикуем расписание мастер-классов.

5 декабря - Деревянная игрушка в технике декупаж.

Простую деревянную заготовку миниатюрной елочки, рукавичку или колокольчик можно расписать и украсить яркими элементами и авторским украшением, а также дополнить поделку лентами и бусинами.

12 декабря - Елочная игрушка из ткани.

На мастер-классе участникам предложат сшить сапожки и рукавички из яркой ткани с дополнением аппликаций, вышивки или росписи.

19 декабря - Ёлочный шар в технике сухого валяния.

Участникам предстоит декорировать пенопластный шар шерстяными волокнами в технике сухого валяния. Цвета шерсти, тесьму для петельки и бусины можно выбрать самим.

26 декабря - Вышивка по дереву.

Заготовки в виде лошадок и бычков с пожеланиями счастливой жизни можно будет расшить лентами и металлизированной тесьмой.

2 января - Елочная игрушка «Птичка из ваты».

На этом мастер-классе все желающие смогут изготовить старинные украшения из ваты, которыми наряжали елку наши мамы и бабушки. Созданные своими руками, эти простые игрушки приносят в дом тепло и уют.

9 января - Звезда из фоамирана на елку.

Всех участников мастер-класса ждет изготовление восьмиконечной Рождественской (Вифлиемской) звезды из современного материала. По преданию, именно такая звезда зажглась на небе, когда родился Иисус Христос.

Начало мастер-классов в 17:00. Возрастное ограничение 6+

Стоимость билета — 200 рублей. Количество участников — до 5 человек. Запись по телефону +7 4872 36 16 63.

Адрес музея: Тула, пр. Ленина, 47.