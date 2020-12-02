Вышивка по дереву и Вифлеемская звезда: какие новогодние мастер-классы ждут туляков
Фото: материалы пресс-служб
Музей «Тульские древности» приглашает туляков и гостей города на новогодние мастер-классы. Они состоятся в декабре и в первые недели января и будут посвящены созданию елочных украшений.
Новая программа научит нескольким видам творчества и работе с разными материалами. В ходе встреч всех желающих ждет декупаж, шитье с росписью, сухое валяние, вышивка по дереву, игрушки из ваты и фоамирана.
Новая программа научит нескольким видам творчества и работе с разными материалами
Фото: материалы пресс-служб
Публикуем расписание мастер-классов.
5 декабря - Деревянная игрушка в технике декупаж.
Простую деревянную заготовку миниатюрной елочки, рукавичку или колокольчик можно расписать и украсить яркими элементами и авторским украшением, а также дополнить поделку лентами и бусинами.
12 декабря - Елочная игрушка из ткани.
На мастер-классе участникам предложат сшить сапожки и рукавички из яркой ткани с дополнением аппликаций, вышивки или росписи.
19 декабря - Ёлочный шар в технике сухого валяния.
Участникам предстоит декорировать пенопластный шар шерстяными волокнами в технике сухого валяния. Цвета шерсти, тесьму для петельки и бусины можно выбрать самим.
26 декабря - Вышивка по дереву.
Заготовки в виде лошадок и бычков с пожеланиями счастливой жизни можно будет расшить лентами и металлизированной тесьмой.
2 января - Елочная игрушка «Птичка из ваты».
На этом мастер-классе все желающие смогут изготовить старинные украшения из ваты, которыми наряжали елку наши мамы и бабушки. Созданные своими руками, эти простые игрушки приносят в дом тепло и уют.
9 января - Звезда из фоамирана на елку.
Всех участников мастер-класса ждет изготовление восьмиконечной Рождественской (Вифлиемской) звезды из современного материала. По преданию, именно такая звезда зажглась на небе, когда родился Иисус Христос.
Начало мастер-классов в 17:00. Возрастное ограничение 6+
Стоимость билета — 200 рублей. Количество участников — до 5 человек. Запись по телефону +7 4872 36 16 63.
Адрес музея: Тула, пр. Ленина, 47.