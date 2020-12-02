Первый день операции «Такси» в Тульской области выявил двух нелегалов Фото: Алексей ФОКИН

С 1 по 7 декабря в регионе проходит очередной этап операции по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок. Только первый день ее проведения принес уже «урожай». За рулем двух из остановленных легковушек рказались водители, не имевшие соответствующей лицензии.

Возбуждены административные дела по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Мужчинам теперь грозит штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, их автомобили эвакуированы на спецстоянку, где будут находиться до момента вынесения судом решения по делу.

Кстати, аналогичная акция проводилась в Тульской области в ноябре. Тогда полицейские выявили более 400 административных правонарушений, совершенных таксистами. Из них в трех случаях автомобилем управляли без прав.