В Тульской области виновник смертельного ДТП отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области виновник смертельного ДТП отправится в колонию. Приговор по уголовному делу вынес Суворовский районный суд.

Как было установлено в ходе судебного заседания, в конце июля 2020 года днем подсудимый ехал на своей машине по дороге Суворов — Березово из села Березово. На участке дороги с ограниченной видимостью он начал обгон по полосе встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen, в котором находился сотрудник полиции со своей семьей – с женой и двумя несовершеннолетними детьми.

В результате столкновения бывший за рулем сотрудник полиции скончался на месте происшествия через несколько минут. Через трое суток от травм в больнице умер и его несовершеннолетний сын. Жена погибшего и второй ребенок получили множественные повреждения, нанесшие тяжкий вред их здоровью.

Подсудимый вину свою признал полностью и раскаялся в ходе судебного заседания. Суд приговорил его к 4,5 годам колонии поселения, лишив при этом водительских прав на 3 года.

Также виновник аварии должен выплатить 4 900 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.