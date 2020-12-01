В Тульской области мужчина забил до смерти своего приятеля Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи задержали 42-летнего жителя Киреевска, который предположительно забил своего приятеля до смерти.

По предварительной информации, 29 ноября 2020 года около одного из домов в Киреевске обвиняемый, будучи пьян, избил своего знакомого, от чего тот скончался на месте.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, обвиняемый дал показания. Ведется сбор доказательств, решается вопрос об аресте подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».