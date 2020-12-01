Как тулякам, контактировавшим с больными COVID-19, получить уведомление об изоляции Фото: Алексей ФОКИН

Консультации по вопросам тестирования на COVID-19, об изоляции контактных лиц и о получении уведомления об изоляции можно получить по горячей линии Роспотребнадзора Тульской области. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефонам:

Управление Роспотребнадзора по Тульской области (по г. Туле, Киреевскому, Суворовскому, Дубенскому районам) – 21-61-09, 37-30-77 (ежедневно с 9:00 до 18:00).

Алексинский территориальный отдел (по Алексину, Заокскому, Ясногорскому районам) – (48753) 2-17-23 (кроме субботы и воскресенья), (48753) 4-09-07 (ежедневно с 9:00 до 18:00).

Ефремовский территориальный отдел (по Ефремову, Воловскому, Каменскому, Куркинскому районам) – (48741) 7-10-13 (кроме субботы и воскресенья), (48741) 6-10-11 (ежедневно с 9:00 до 18:00). Новомосковский территориальный отдел (по Новомосковску, Донскому, Богородицкому, Веневскому, Кимовскому, Узловскому районам) – (48762) 7-00-41 (кроме субботы и воскресенья), (48762) 6-42-06 (ежедневно с 9:00 до 18:00).

Щекинский территориальный отдел (по Щекинскому, Белевскому, Плавскому, Тепло-Огаревскому, Одоевскому, Чернскому, Арсеньевскому районам) – (48751) 2-04-30 (кроме субботы и воскресенья), (48751) 5-33-81 (ежедневно с 9:00 до 18:00).

Кроме этого, сообщить об отсутствии лекарств в аптеках можно на горячую линию Росздравнадзора по телефону 77-03-59. Линия работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45. Перерыв на обед — с 13:00 до 13:45.

Консультации по вопросам тестирования на COVID-19, об изоляции контактных лиц и о получении уведомления об изоляции можно получить по горячей линии Роспотребнадзора Тульской области. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефонам:

Управление Роспотребнадзора по Тульской области (по г. Туле, Киреевскому, Суворовскому, Дубенскому районам) – 21-61-09, 37-30-77 (ежедневно с 9:00 до 18:00).

Алексинский территориальный отдел (по Алексину, Заокскому, Ясногорскому районам) – (48753) 2-17-23 (кроме субботы и воскресенья), (48753) 4-09-07 (ежедневно с 9:00 до 18:00).

Ефремовский территориальный отдел (по Ефремову, Воловскому, Каменскому, Куркинскому районам) – (48741) 7-10-13 (кроме субботы и воскресенья), (48741) 6-10-11 (ежедневно с 9:00 до 18:00). Новомосковский территориальный отдел (по Новомосковску, Донскому, Богородицкому, Веневскому, Кимовскому, Узловскому районам) – (48762) 7-00-41 (кроме субботы и воскресенья), (48762) 6-42-06 (ежедневно с 9:00 до 18:00).

Щекинский территориальный отдел (по Щекинскому, Белевскому, Плавскому, Тепло-Огаревскому, Одоевскому, Чернскому, Арсеньевскому районам) – (48751) 2-04-30 (кроме субботы и воскресенья), (48751) 5-33-81 (ежедневно с 9:00 до 18:00).

Кроме этого, сообщить об отсутствии лекарств в аптеках можно на горячую линию Росздравнадзора по телефону 77-03-59. Линия работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45. Перерыв на обед — с 13:00 до 13:45.