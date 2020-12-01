Более 6,5 тысяч жителей Тульской области являются носителями ВИЧ Фото: Алексей ФОКИН

По последней информации министерства здравоохранения Тульской области, только в текущем, 2020 году, было выявлено 498 новых случаев ВИЧ-инфекции. При этом, 64% из них — мужчины.

Кроме того, более 80% зараженных - граждане старше 30 лет. Самое важное, что заболевание может протекать практически бессимптомно, и человек может не подозревать о нем. При этом являться распространителем инфекции. Поэтому важно периодически проходить обследование.

Как отмечают медики, при своевременно начатом лечении и соблюдении рекомендаций врача пациенты с ВИЧ-положительным статусом могут вести полноценную жизнь.