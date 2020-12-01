Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Более 6,5 тысяч жителей Тульской области являются носителями ВИЧ

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со СПИД.
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий
Более 6,5 тысяч жителей Тульской области являются носителями ВИЧ

Более 6,5 тысяч жителей Тульской области являются носителями ВИЧ

Фото: Алексей ФОКИН

По последней информации министерства здравоохранения Тульской области, только в текущем, 2020 году, было выявлено 498 новых случаев ВИЧ-инфекции. При этом, 64% из них — мужчины.

Кроме того, более 80% зараженных - граждане старше 30 лет. Самое важное, что заболевание может протекать практически бессимптомно, и человек может не подозревать о нем. При этом являться распространителем инфекции. Поэтому важно периодически проходить обследование.

Как отмечают медики, при своевременно начатом лечении и соблюдении рекомендаций врача пациенты с ВИЧ-положительным статусом могут вести полноценную жизнь.