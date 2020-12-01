Кто в Туле останется без света в среду, 2 декабря
Фото: соцсети
Так, с 9.00 и до 16.00 обесточенными окажется следующие адреса:
Пролетарский округ: ул. Майская, 6, 8; ул. Бондаренко, 29, 31;
Центральный округ: ул. Пионерская, 81-101; ул. Кауля, 12, 10; ул. Морозова, 22; ул. Староникитская, 105; ул. С. Ковалевской, 27-а, 29, 31, 36, 36-а; ул. Панфиловцев, 61-73, 70-82; ул. Бородина, 38; ул. Поленова, 22-34, 23-37;
Привокзальный округ: пер. Врубовой, 1-41, 41-а, 2-48; пер. О. Кошевого, 1-13, 2-18; ул. О. Кошевого, 1-17, 2-14; ул. Горняцкая, 1-15, 2-10; пер. Агеева, 1-10; пер. Отбойный, 1-38; ул. Чекалина, 12-22, 9-17, 9-а; ул. Горняцкая, 19, 21, 12-16; пер. Циолковского, 14-а, 14-22, 13-21;
Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29, 2-26№
Зареченский округ: ул. Октябрьская, 9, 11, 11-а, 13, 17-а, 17-б, 19, 23, 21;
п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22, 15-а, 6-а, 3-а, 4-а, 2-а, 8-а, 7-а, 18-а, 1-а, 10-а, 18-б, 20-а, 21-а; ул. Пионерская, 10-17.