Что делать тулякам, если не получается дозвониться до врача
Фото: Алексей ФОКИН
Жители Тульской области могут записаться к врачу по телефонам, указанным на сайте каждого медучреждения. Возможна также консультация по видеосвязи — для тех, кому нужно скорректировать назначенное лечение, продлить или закрыть больничный.
Если связаться с регистратурой не получилось, на сайтах больниц можно оставить номер телефона и причину обращения. Для этого на страничках медучреждений в интернете размещен специальный баннер. Пациенту перезвонят в этот или на следующий день.
В случае, если же пациенты все же не смогли дозвониться в поликлинику, а также если у них имеются вопросы или жалобы, можно обратиться на горячую линию регионального министерства здравоохранения.
Звонки принимаются по телефону 8-800-4444-003 с 8:00 до 20:00, без выходных.