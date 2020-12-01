Что делать тулякам, если не получается дозвониться до врача Фото: Алексей ФОКИН

Жители Тульской области могут записаться к врачу по телефонам, указанным на сайте каждого медучреждения. Возможна также консультация по видеосвязи — для тех, кому нужно скорректировать назначенное лечение, продлить или закрыть больничный.

Если связаться с регистратурой не получилось, на сайтах больниц можно оставить номер телефона и причину обращения. Для этого на страничках медучреждений в интернете размещен специальный баннер. Пациенту перезвонят в этот или на следующий день.

В случае, если же пациенты все же не смогли дозвониться в поликлинику, а также если у них имеются вопросы или жалобы, можно обратиться на горячую линию регионального министерства здравоохранения.

Звонки принимаются по телефону 8-800-4444-003 с 8:00 до 20:00, без выходных.