Почти 26 миллионов рублей выделено в Тульской области на работу с бездомными животными Фото: Алексей ФОКИН

Более 25,9 млн рублей в 2021 из бюджета Тульской области будет потрачено на мероприятия по осуществлению «деятельности по обращению с животными без владельцев». Под таковыми подразумеваются работа по стерилизации и чипированию бездомных животных, а также их отлов и содержание в приютах.

Субсидии распределят по 26 муниципальным образованиям региона. Больше трети придется на оружейную столицу (10 млн руб.), Щекинский район получит 2 млн рублей, Новомосковск — 1,7, Донской - 1,57, Ефремов - 1,5.