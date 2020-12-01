В Туле из огня спасли троих детей Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Металлургов сгорела однокомнатная квартира. Сообщение о пожаре поступило в службы МЧС около 14:40.

На место пожара выехали шесть пожарных машин и две автолестницы. Огонь потушили к 15:00.

Из здания пожарные спасли 10 человек, в том числе и 3 детей. 12 человек было эвакуировано.

В результате происшествия никто не пострадал, однако квартира сгорела полностью. Причина пожара выясняется.

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