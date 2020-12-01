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Общество

По факту разлива битума в Богородицке Тульской области возбуждено уголовное дело

Вопросом заинтересовалась прокуратура
Игорь КОПЫТОВ
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По факту разлива битума в Богородицке Тульской области возбуждено уголовное дело

По факту разлива битума в Богородицке Тульской области возбуждено уголовное дело

Фото: соцсети

Еще летом в Богородицке на улице Пригородной местные жители обнаружили целое озеро из нефтепродуктов.

Тульская природоохранная прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов провела проверку. Установлено, что в нарушение правил обращения с экологически опасными отходами неустановленные граждане на земельном участке разместили битум, относящийся к III классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.

В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ. Виновные устанавливаются.