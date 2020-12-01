О необходимости самоизоляции тулякам будут сообщать по смс Фото: Алексей ФОКИН

О необходимости соблюдать режим самоизоляции жителей Тулы и области будут извещать через мессенджеры, смс-сообщения или по электронной почте.

Напомним, что по санитарным правилам такой режим на 14 дней предписан тем, кто находился в контакте с заболевшим COVID-19 более 15 минут на расстоянии до 1,5 метров — это члены семьи и коллеги по кабинету в офисе.

Выполнение предписаний самоизоляции будет контролироваться правоохранительными органами, которым также поступит информация о контакте гражданина с зараженными. Также информация о необходимости самоизоляции работника будет передаваться в медучреждения для оформления больничного.

По всем вопросам, связанным с необходимостью самоизоляции, туляки могут позвонить по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора.