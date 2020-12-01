Для больных коронавирусом в Тульской области развернуто 1918 коек Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 1 декабря, в правительстве Тульской области прошел брифинг по организации работы системы здравоохранения во время подъема заболеваемости в регионе.

Как рассказал главный санитарный врач области, в последнее время отмечается увеличение случаев заражения COVID-19 и превышение эпидпорога по ОРВИ.

Сейчас в регионе больным коронавирусом оказывают помощь 18 медучреждений, в них развернуто 1918 коек. В частности, уже начал работу инфекционный госпиталь на базе Тульской областной клинической больницы на 129 коек.

В ближайшее время начнет прием больных и госпиталь в манеже Центрального стадиона, он сможет принять 208 пациентов.