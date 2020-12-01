Тульские баскетболистки сыграют в полуфинале Первенства России Фото: Алексей ФОКИН

Тульские баскетболистки примут участие в играх первого раунда Полуфинального этапа Первенства России по баскетболу среди девушек 14 лет. Соревнования пройдут со 2 по 8 декабря в поселке Краснопахорское на спортивной базе «Олимпийские надежды».

Соперницами тулячек будут команды из Москвы, Омска, Казани и Мытищ. Оружейную столицу в этот раз будет представлять сборная команда девушек из спортивной школы олимпийского резерва «Игровые виды спорта».

Ранее тульские баскетболистки заняли второе место на на межрегиональном этапе и прошли в первый полуфинал Первенства России. Всего в нем участвуют 24 команды. Во второй раунд пройдут участники, занявшие с 1 по 4 места.