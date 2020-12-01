Жителя Донского осудили за найденные в лесу наркотики Фото: Алексей ФОКИН

Жителя Донского осудили за найденные в лесу наркотики. Мужчина обвинялся в их незаконном приобретении и хранении без цели сбыта.

В ходе судебного следствия было установлено, что в сентябре 2020 года 36-летний житель Донского нашел в лесу около города сверток, в котором был порошок белого цвета. Попробовав его на вкус, мужчина, ранее уже употреблявший наркотики, понял, что это так называемая «соль». Внезапную находку он положил в карман брюк.

Эта смесь одурманила мужчину так, что тот привлек внимание сотрудников полиции. Его обыскали и нашли наркотическое вещество в значительном размере.

Суд учел полное признание и отсутствие судимости жителя Донского и назначил ему штраф в 16 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.