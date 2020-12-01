В Веневском районе в массовом ДТП погиб 51-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

В массовом ДТП в Веневском районе погиб 51-летний мужчина. Авария произошла 30 ноября около 10:40 утра на 150-ом километре автодороги Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, 43-летний мужчина, будучи за рулем Ford Focus, не справился с управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Niva, а затем — с автомобилем Datsun Mi Do, за рулем которого была 37-летняя женщина. Далее в Datsun врезался ВАЗ 21703.

В Веневском районе в массовом ДТП погиб 51-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

В результате массовой аварии 51-летний водитель Chevrolet от полученных травм скончался на месте. Также пострадала его пассажирка, 48-летняя женщина, и водитель Ford. Они с различными травмами были доставлены в больницу.