В Тульской области задержан подозреваемый в кражах из жилищ

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В Щекинском районе задержан подозреваемый в кражах из чужих домов. Во всех случаях он выбирал частные дома на территории района.

Он разбивал или выдавливал окна домов, залезал в них. Оттуда злоумышленник крал вещи, которые можно легко продать: наручные часы, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Также он забирал деньги, которые «плохо лежали».

Подозреваемый совершал кражи регулярно, но не очень часто, чтобы затруднить свое обнаружение. Однако его все равно вычислили: вором оказался 35-летний неработающий ранее судимый житель Щекинского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».