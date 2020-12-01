В Туле проверили, как автомобилисты соблюдают ПДД

Фото: Архив "КП"

с 23 по 29 ноября в областном центре прошли проверки на соблюдение ПДД. Всего пресекли более 34 тысяч нарушений.

Из них большая часть нарушений являлась превышением установленного скоростного режима — более 32 тысяч случаев.

119 водителей не уступили дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения. 46 человек неправильно перевозили детей в машине; 81 автомобилист сел за руль пьяным, а 18 — и вовсе ездили без прав.

Из-за обнаруженных правонарушений 171 транспортное средство переместили на специальную стоянку.