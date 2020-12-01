С начала зимы на дорогах Тулы станет больше общественного транспорта

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Накануне, 30 ноября, глава администрации Тулы доложил, что на улицы города скоро выйдут дополнительные 20 единиц общественного транспорта по 8 городским маршрутам. Всего добавят 11 автобусов, 5 троллейбусов и 4 трамвая. Они будут работать ежедневно а час «пик» и до конца года.

Добавятся автобусы по маршруту 5 автобусов на маршрут № 18 «Улица Генерала Маргелова - Новомедвенский проезд (Технопарк)»; 2 автобуса по маршруту № 16 «Областной роддом - Московский вокзал»; 2 троллейбуса № 1 «Улица Малые Гончары - станция Южная»; 1 троллейбус № 7 «Улица Курковая - Московский вокзал»; 1 трамвай № 12 «Поселок Менделеевский - улица Штыковая» и 2 трамвая по маршруту № 14 «Поселок Менделеевский - Кондитерская фабрика».

С 4 декабря добавятся еще несколько маршрутов: 2 автобуса № 18; 2 автобуса № 16; 2 троллейбуса № 6 на маршруте «Московский вокзал - поселок Горелки»; 1 трамвай № 11 «Щегловская засека - Красный перекоп».