В Тульской области снижаются продажи антибиотиков из-за снабжения ими амбулаторных больных Фото: Алексей ФОКИН

30 ноября состоялось очередное оперативное совещание по коронавирусу. На нем руководитель управления Росздравнадзора по Тульской области доложил, что в Тульской области намечается снижение продаж антибиотиков и противовирусных препаратов.

Произойдет это из-за снабжения лекарствами амбулаторных больных. Руководитель управления Росздравнадзора отметил, что некоторые лекарствами уже запаслись. Проверки аптек и фармацевтов по-прежнему проводятся.

На них контролируется продажа препаратов, отпускаемых по рецепту, чтобы препятствовать самолечению туляков.