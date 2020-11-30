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Жители Тульской области стали часто больше умирать от алкоголя

За нынешний год в регионе скончалось 258 человек
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Жители Тульской области стали часто больше умирать от алкоголя

Жители Тульской области стали часто больше умирать от алкоголя

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области увеличилось число людей, отравившихся спиртными напитками. При этом отравление стало со смертельным исходом.

По информации регионального Роспотребнадзора, за 2020 год насмерть спиртными напитками отравились 258 человек. Для сравнения, в прошлом году количество алкогольных отравлений с летальным исходом было 215.

Но все же, показатель уступил 2016, 2017 и 2018 годам, где от алкоголя умерли 291, 282 и 264 человека соответственно.

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