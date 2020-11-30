Плановые отключения электроэнергии в Туле: каких адресов они коснутся 1 декабря Фото: Алексей ФОКИН

1 декабря в некоторых домах Тулы пройдут плановые отключения электроэнергии. Это связано с ремонтными работами: обрезкой деревьев, перетяжкой проводов и другими. Приостановят подачу электричества в 9:00, к 16:00 работы должны быть выполнены, к этому времени свет в домах снова появится.

Приводим подробный список адресов:

ул. Майская, 6, 8; ул. Бондаренко, 8-а, 29, 31 ул. Н. Островского, 1-23 (нечётн.), 12-22 (чётн.), 10-а, 10-б, 10-в, 12-а, 14-а, 18-а, 18-б, 18-в ул. Горсовета, 4, 42 ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.);

1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4; 4-й Волоховский пр-зд, 1-20; ул. Волоховская, 20; ул. 2-я Волоховская, 1-19; 3-й Волоховский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 4-й Волоховский пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-а, 1-15 (нечётн.);

ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а; переулок 4-й Волоховский Маслово: ул. Краинская, 27-48; ул. Васильковая, 9, 11 ул. Переносная, 2-7; ул. Железнодорожная, 1, 2-10, 1-б, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 2-а, 1-в ул. Октябрьская, 9, 11, 11-а, 13, 17-а, 17-б, 19, 23, 21

п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 11-61 (нечётн.), 4, 8, 20-28 (чётн.); ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (нечётн.); ул. Макаренко, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.); пер. Вахрушева, 1-13, 13-а, 13-б;

ул. Некрасова, 2-24 (чётн.), 1-19 (нечётн.); ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-а, 2-40 (чётн.), 42-а; ул. Пирогова, 2-а, 2-23; ул. Космонавтов, 1-17 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.); ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8