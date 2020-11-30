В Тульской области директор кредитного потребительского кооператива обманул пайщиков на 33 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

30 ноября стало известно, что управленец с 2017 года по 2019, используя свое служебное положение, обманным путем убедил 79 человек инвестировать деньги в кооператив, пообещав в дальнейшем вернуть вложенные средства вместе с прибылью.

Естественно, этого он не сделал. Таким способом он своровал, в общей сложности, 33,3 миллиона рублей. Чтобы из легализовать, он купил машину стоимостью 1 миллион рублей.

Уголовное дело будет рассмотрена в Советском районном суде города Тулы.