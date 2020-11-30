Кому и когда в Туле отключат газ в декабре месяце?
Фото: Алексей ФОКИН
В декабре месяце в некоторых тульских домах будут проходить плановые работы по техническому обслуживанию газового оборудования. В связи с этим в квартирах туляков будет временно приостановлено газоснабжение. Отметим, что подача газа будет приостановлена, исходя из того, как быстро квартирант предоставит доступ газовщикам в свою квартиру для проведения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Публикуем полный график плановых работ на декабрь месяц:
2 декабря
с 10:00 до 17:00
- ул. Октябрьская, 22, подъезд № 1.
7 декабря
с 10:00 до 17:00
- ул. Майская, 3, подъезд № 1.
- ул. Октябрьская, 22, подъезд № 2.
с 10:00 до 16:00
- ул. Кутузова, 88, подъезд № 1.
с 15:00 до 20:00
- ул. Д. Ульянова, 20.
8 декабря
с 10:00 до 17:00
- ул. Майская, 3, подъезд № 2.
с 10:00 до 16:00
- ул. Кутузова, 88, подъезд № 2.
с 15:00 до 20:00
- ул. Первомайская, 36.
- ул. Кауля, 7, корпус 1.
- 4-й проезд Мясново, 68.
9 декабря
с 10:00 до 17:00
- ул. Майская, 3, подъезд № 3.
- ул. Октябрьская, 22, подъезд № 3.
с 10:00 до 16:00
- ул. Кутузова, 88, подъезд № 3.
10 декабря
с 10:00 до 16:00
- ул. Кутузова, 88, подъезд № 4.
с 15:00 до 20:00
- ул. Ползунова, 15, корпус 1.
14 декабря
с 15:00 до 20:00
- ул. Демонстрации, 1-Б.
- ул. Новомосковская, 9.
15 декабря
с 15:00 до 20:00
- ул. Вересаева, 4.
21 декабря
с 10:00 до 16:00
- ул. Кутузова, 90, подъезд № 1.
22 декабря
с 10:00 до 16:00
ул. Кутузова, 90, подъезд № 2.
23 декабря
с 10:00 до 16:00
- ул. Кутузова, 90, подъезд № 3.
24 декабря
с 10:00 до 16:00
- ул. Кутузова, 90, подъезд № 4.
Те, кто по каким-либо причинам не сможет присутствовать дома в день проведения проверки, а также те, кто находится на самоизоляции и карантине, смогут заранее сообщить об этом по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37.