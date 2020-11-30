Кому и когда в Туле отключат газ в декабре месяце? Фото: Алексей ФОКИН

В декабре месяце в некоторых тульских домах будут проходить плановые работы по техническому обслуживанию газового оборудования. В связи с этим в квартирах туляков будет временно приостановлено газоснабжение. Отметим, что подача газа будет приостановлена, исходя из того, как быстро квартирант предоставит доступ газовщикам в свою квартиру для проведения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Публикуем полный график плановых работ на декабрь месяц:

2 декабря

с 10:00 до 17:00

- ул. Октябрьская, 22, подъезд № 1.

7 декабря

с 10:00 до 17:00

- ул. Майская, 3, подъезд № 1.

- ул. Октябрьская, 22, подъезд № 2.

с 10:00 до 16:00

- ул. Кутузова, 88, подъезд № 1.

с 15:00 до 20:00

- ул. Д. Ульянова, 20.

8 декабря

с 10:00 до 17:00

- ул. Майская, 3, подъезд № 2.

с 10:00 до 16:00

- ул. Кутузова, 88, подъезд № 2.

с 15:00 до 20:00

- ул. Первомайская, 36.

- ул. Кауля, 7, корпус 1.

- 4-й проезд Мясново, 68.

9 декабря

с 10:00 до 17:00

- ул. Майская, 3, подъезд № 3.

- ул. Октябрьская, 22, подъезд № 3.

с 10:00 до 16:00

- ул. Кутузова, 88, подъезд № 3.

10 декабря

с 10:00 до 16:00

- ул. Кутузова, 88, подъезд № 4.

с 15:00 до 20:00

- ул. Ползунова, 15, корпус 1.

14 декабря

с 15:00 до 20:00

- ул. Демонстрации, 1-Б.

- ул. Новомосковская, 9.

15 декабря

с 15:00 до 20:00

- ул. Вересаева, 4.

21 декабря

с 10:00 до 16:00

- ул. Кутузова, 90, подъезд № 1.

22 декабря

с 10:00 до 16:00

ул. Кутузова, 90, подъезд № 2.

23 декабря

с 10:00 до 16:00

- ул. Кутузова, 90, подъезд № 3.

24 декабря

с 10:00 до 16:00

- ул. Кутузова, 90, подъезд № 4.

Те, кто по каким-либо причинам не сможет присутствовать дома в день проведения проверки, а также те, кто находится на самоизоляции и карантине, смогут заранее сообщить об этом по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37.