В Туле состоялась премьера короткометражного фильма "Лайк. Подписка. Смерть"

27 ноября в Туле состоялась премьера короткометражного фильма "Лайк. Подписка. Смерть". В организации съемок оказала поддержку Кинокомиссия Тульской области.

По сюжету фильма, главный герой стремится реализовать мечту своей матери и стать знаменитым. В итоге, он делает это самым необычным способом.

Сергей Гурьянов — тульский режиссер. Он создал такие фильмы, как «Последний штрих», «Когда все закончится», «Как в кино». Кроме того, он срежиссировал рекламные ролики для автомобильных брендов Porsche, Mazda, Škoda.

В главной роли премьерного фильма Василий Карпенко, актер сериалов «Кухня», «Молодежка» и «30 свиданий». Премьера состоялась на одной из концертных площадок города.