В Тульской области 90-летний водитель на "ВАЗе" врезался в трактор Фото: материалы пресс-служб

В воскресенье, 29 ноября, на 254-ом километре автодороги М-4 «Дон» на территории Богородицкого района произошло ДТП. Так на дороге не смогли разминуться «ВАЗ 21074» и трактор.

Произошло все в 16:45 по мск. Так, управляя отечественной «ласточкой» 90-летний мужчина врезался в попутный трактор, за рулем которого находился 47-летний водитель.

В результате столкновения водитель легковушки и его 36-летняя пассажирка были доставлены в больницу с различными травмами.