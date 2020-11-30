В Тульской области на "Золотом кольце" столкнулись сразу три автомобиля Фото: материалы пресс-служб

В субботу 28 ноября на 163-ем километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» на территории Венёвского района сразу три автомобиля не смогли разъехаться. Так, на дороге столкнулись: «Lada 219410», под управлением 27-летней девушки, «Chevrolet Captiva», под управлением 50-летнего мужчмины и «Hyundai Getz», под управлением 41-летней автоледи.

В результате столкновения пострадали два 61-летних пассажира отечественного авто, одного из которых госпитализировали. Также пострадала 29-летняя пассажирка «Chevrolet», которую отпустили после оказания медпомощи.