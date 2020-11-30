В Тульской области водитель "ВАЗа" насмерть сбил уже сбитого пешехода Фото: материалы пресс-служб

В минувшую пятницу, 27 ноября, на 130-ом километре автодороги «Кашира – Серебряные пруды – Кимовск – Узловая» в Узловском районе произошло смертельное ДТП. Участниками его стали водитель «ВАЗа» и пешеход.

Так в 17:30 во время управления автомобилем «ВАЗ 21120» 55-водитель сбил 51-летнего мужчину-пешехода. По предварительной информации, пешеход находился на проезжей части дороги и стал жертвой еще одного ранее совершенного ДТП.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.