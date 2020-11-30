Жители Тульской области попались на удочку челябинского псевдополицейского и отдали ему свыше 1,7 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

С марта по июнь 2020 года житель Челябинской области звонил различным людям из Тульской области и представлялся полицейским. И эти звонки были не обычным розыгрышем, а настоящим мошенничеством.

Так, 39-летний псевдополицейский сообщал тулякам, что якобы их родственники попали в аварию и наехали на человека, а чтобы «замять» ситуацию, преступник просил передать ему деньги.

На такую удочку попались несколько туляков, отдав мужчине свыше 1,7 миллионов рублей. А мошенник попался тульским правоохранителям.