В 16 детских садах Тулы сотрудники прокуратуры нашли нарушения в организации питания Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники прокуратуры проверили детские сады в Привокзальном районе Тулы. Предметом проверки стала организация детского питания. Так, нарушения были найдены в 16 учреждениях.

Правоохранители выявили, что рацион питания детей не соответствовал двухнедельному меню. Там не было холодных закусок, салатов и овощей. Помимо этого в еде не было достаточного количества витамина С. Также, в учреждениях было обнаружено, что закупленное мясо хранилось без тары и без маркировок, а разделочные доски находились уже в непригодном состоянии.

Из-за этих нарушений руководители детских садов получили прокурорские представления, а также административные дела за нарушения санитарных норм. На данный момент все выявленные нарушения устранены.