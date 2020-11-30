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Две тулячки отдали иностранной гадалке пять миллионов за снятие порчи

Однако магия помогла только кошельку мошенницы
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Две тулячки отдали иностранной гадалке пять миллионов за снятие порчи

Две тулячки отдали иностранной гадалке пять миллионов за снятие порчи

Фото: Алексей ФОКИН

Две жительницы областной столицы решили избавиться от магического негативного воздействия и отдали за это 5,63 млн рублей. Однако, в их жизни никакой магии не произошло, кроме той, что их деньги улетели в карман иностранной 63-летней мошеннице.

За эти деньги заграничная колдунья пообещала доверчивым тулячкам снять с них порчу и другое негативное воздействие сверхъестественных сил. Ритуалы проводились почти семь лет. Однако, после этого мошенница попала в суд.

Так, аферистка получила 2,5 года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Криминал