В Тульской области злоумышленники проникли в дом через окно Фото: Алексей ФОКИН

В Узловском районе похитители проникли внутрь дома, пока там не было хозяйки. Они украли изделия из металла, которые намеревались продать. В общей сложности, ущерб составил 4 000 рублей.

Сотрудники МВД выяснили, что к краже могут быть причастны 50-летний неработающий житель Узловского района и его 31-летний подельник. Они признались в содеянном. Похищенное имущество было обнаружено и изъято. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».