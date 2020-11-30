Тульские пенсионеры помогаю друг другу: нуждающиеся получили продовольственные наборы Фото: материалы пресс-служб

С 26 ноября пенсионеры-активисты Тульского регионального союза пенсионеров развозят наборы продуктов пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В набор входит 10 наименований товаров первой необходимости, консервов и чая со сладостями. Продукты входят в перечень, рекомендованный Роспотребнадзором.

Наборы собирают безвозмездно. Акция проходит при поддержке «Союза пенсионеров России». Она охватывает 17 районов нашей области.