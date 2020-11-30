Ушла из жизни Елена Гаврилина - замдиректора музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области

На прошедшей неделе стало известно, что в возрасте 56 лет ушла из жизни заместитель директора музея-заповедника Елена Гаврилина. Она тяжело болела. Практически весь ее трудовой путь был связан с музейной, научной и культурной жизнью Тульской области.

Благодаря ее вкладу в музей, ее стараниям, «Куликово поле» сейчас является одной из лучших музейных и культурных площадок не только в регионе, но и в стране. Также Елены Станиславовна участвовала в в организации военно-исторического движения средневековой реконструкции.

Она стала главным идейным вдохновителем и организатором Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».