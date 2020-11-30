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Мобильные мошенники снова обманули жителей Тульской области почти на три миллиона рублей

Такую сумму похитили аферисты за одни сутки
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мобильные мошенники снова обманули жителей Тульской области почти на три миллиона рублей

Мобильные мошенники снова обманули жителей Тульской области почти на три миллиона рублей

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжают орудовать мобильные мошенники. Так, за минувшую субботу злоумышленники смогли обмануть 11 жителей региона, прикарманив себе их деньги в размере 2 миллионов 730 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают тулякам о том, как чаще всего действуют аферисты. Злоумышленники могут звонить своим будущим жертвам по телефону, представляться якобы сотрудниками банка, и предлагая различные манипуляции с банковскими счетами и картами. Помимо этого, мошенники могут переводить деньги за какие-либо товары или услуги, опираясь на размещенные на сайтах объявления.

Тульская полиция еще раз просит жителей области быть максимально бдительными при общении с незнакомцами по телефону.

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