Житель Тульской области по долгам заплатил своим BMW X5 Фото: материалы пресс-служб

Житель Новомосковска задолжал по налогам, кредитам и прочим счетам более 1 миллиона рублей, за что у него отобрали машину BMW X5.

Судебные приставы нашли иномарку с помощью приложения «Мобильный розыск». Оно сканирует номера авто и «пробивает» их по базе данных. Должник пытался уйти от наказания, но у него не получилось. BMW описали и продадут в счет погашения долга. Похожая ситуация произошла в Пролетарском районе Тулы.

Жительница задолжала по кредитам больше 700 тысяч рублей. Узнав, что у нее могут отобрать машину, она спрятала свою KIA Rio. Однако приставы все равно ее нашли. Теперь с ее помощью погасят долг гражданки.