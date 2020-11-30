В Туле снова пройдет конкурс «Новогодняя креативная елка-2021» Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в преддверии Нового года снова пройдет состязание самых креативных елок пряничной столицы. Фестиваль «Новогодняя креативная ёлка — 2021» пройдет не первый раз. В прошлом году жители и гости города уже могли наблюдать произведения елочного искусства на улице Металлистов.

Эту новогоднюю выставку можно будет увидеть с 25 декабря по 6 января. Условия соревнования простые: надо, чтобы елка была не ниже 2 метров и была выполнена из устойчивых конструкций. Заявки принимаются до 20 декабря на почту kultura@citvadm.tula.ru.

Сами елки будут устанавливать с 21 по 24 декабря. В конкурсе будет три победных места, самых лучших наградят денежным призом.