Сотрудникам завода в Тульской области отдали долг по зарплате более четырех миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН

53 работникам предприятия в Киреевском районе выплатили долг по зарплате 4,4 миллиона рублей. Сотрудники не получали деньги с мая по сентябрь 2020 года. Людей практически вынуждали увольняться, но почему-то никто из них не пожаловался о своем нелегком положении ни в трудовую инспекцию, ни в прокуратуру.

Генеральный директор завода завод «Реал-ДМ» привлечен к административной ответственности, а на руководителя возбуждено уголовное дело.

В настоящее время задолженность по заработной плате полностью погашена.